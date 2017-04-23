Kemer'de Renkli 23 Nisan Kutlaması
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar şişme oyun alanlarında eğlendi, rehabilitasyon merkezinden getirilen hayvanları sevdi ve aşçılık eğitimi aldı.
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar şişme oyun alanlarında eğlendi, rehabilitasyon merkezinden getirilen hayvanları sevdi ve aşçılık eğitimi aldı.
Kemer merkezdeki Kazım Gül Stadı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 2'nci Kemer Belediyesi Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar kurulan şişme oyun alanlarında rodeo, futbol, basketbol ve zıpzıpla eğlenirken, Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri de çocuklara aşçılık eğitimi verdi. Kemer Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen sokak hayvanları ve animatörlerin özel kıyafetleriyle canlandırdığı çizgi film karakterleri de çocukların ilgisini çekti.
Kemer Belediye Başkanı bağımsız Mustafa Gül, "Bu şenliği geçen yıl başlattık. Çocukların da çok hoşuna gitti. 23 Nisan'ı coşku ile kutlamak için başlattık. Öncelikle geçmişimize sahip çıkacağız. Atamızın bırakmış olduğu bu günlere sahip çıkacağız gelecekteki çocuklarımıza da umut vereceğiz" dedi.
- Antalya