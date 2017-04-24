Kemer'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kemer ilçesindeki hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çamyuva Mahallesinde bir evde hırsızlık yaşandığına dair ihbarı değerlendiren Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve gitti.



Jandarma ekiplerini görünce evden kaçmaya çalışan A.P. (32), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının üst aramasında evden çaldığı öne sürülen 340 dolar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin sevk edildiği mahkemece "hırsızlık yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Öte yandan zanlının Çamyuva Mahalles'nde 5 ayrı evde hırsızlık olayına karıştığı ve 10 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.