Kemer'de Gece Kulüpleri Sezonu Açtı
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ünlü gece kulüplerinden Club Aura, yeni sezona 'merhaba' dedi.
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ünlü gece kulüplerinden Club Aura, yeni sezona 'merhaba' dedi. Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde tatilci, DJ ve go-go dansçı kızlarının performansıyla eğlendi.
Tatilci ve turist 2 binin üzerinde kişinin katıldığı gece saat 22.30'da kapıların açılmasıyla başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece kulübü tamamen doldu. Tatilciler, DJ Arda'nın çaldığı şarkılar ve go-go dansçı kızlarının şovları ile eğlendi. Kulüpteki eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Club Aura Kemer sahiplerinden Adnan Şeker, "Rus turistler gelmeye başladı ama Rus Bayramı ile birlikte yani 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs itibariyle çok miktarda Rus'un geleceğini düşünüyoruz. Rus ve Türk sanatçılardan oluşan konserlerimiz var. Belek'te açacağımız kulübümüzde ise çok daha büyük sürprizlerimiz olacak" dedi. - Kemerantalya