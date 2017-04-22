Kemer'de Gece Kulüpleri Sezonu Açtı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ünlü gece kulüplerinden Club Aura, yeni sezona 'merhaba' dedi. Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde tatilci, DJ ve go-go dansçı kızlarının performansıyla eğlendi.



Tatilci ve turist 2 binin üzerinde kişinin katıldığı gece saat 22.30'da kapıların açılmasıyla başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece kulübü tamamen doldu. Tatilciler, DJ Arda'nın çaldığı şarkılar ve go-go dansçı kızlarının şovları ile eğlendi. Kulüpteki eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Club Aura Kemer sahiplerinden Adnan Şeker, "Rus turistler gelmeye başladı ama Rus Bayramı ile birlikte yani 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs itibariyle çok miktarda Rus'un geleceğini düşünüyoruz. Rus ve Türk sanatçılardan oluşan konserlerimiz var. Belek'te açacağımız kulübümüzde ise çok daha büyük sürprizlerimiz olacak" dedi.



- Kemerantalya