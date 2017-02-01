Kemer'de Elektrik Kesintisi

Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamyuva Mahallesi'nde 3 Şubat Cuma günü 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Kesintiden, Cengiz Topel, Abdi İpekçi, Dumlupınar ve Albay Zeki Demir caddeleri, 92, 98, 88, 86, 83 ve 82'nci sokaklar ile özel trafolu müşterilerin etkileneceği belirtildi.