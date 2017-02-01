Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamyuva Mahallesi'nde 3 Şubat Cuma günü 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Kesintiden, Cengiz Topel, Abdi İpekçi, Dumlupınar ve Albay Zeki Demir caddeleri, 92, 98, 88, 86, 83 ve 82'nci sokaklar ile özel trafolu müşterilerin etkileneceği belirtildi.
Kemer'de Elektrik Kesintisi
Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.