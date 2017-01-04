Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle Göynük ve Beldibi mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göynük ve Beldibi mahallelerinde yarın 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kesintiden ayrıca Başkomutan Atatürk ve Şehitler caddeleri, 34. sokak ve özel trafolu müşteriler de etkilenecek.
Kemer'de Elektrik Kesintisi
Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle Göynük ve Beldibi mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Antalya'nın Kemer ilçesinde trafo bakımı nedeniyle Göynük ve Beldibi mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
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