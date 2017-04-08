Kemer'de Dostluk ve Barış Turnuvası
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Almanya, Rusya ve Kazakistan konsoloslukları temsilcileriyle ilçe protokol üyelerinin katıldığı Dostluk ve Barış Futbol Turnuvası yapıldı.
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Almanya, Rusya ve Kazakistan konsoloslukları temsilcileriyle ilçe protokol üyelerinin katıldığı Dostluk ve Barış Futbol Turnuvası yapıldı.
Kemer Kaymakamlığı ile Kemer Belediyesi tarafından organize edilen Dostluk ve Barış Turnuvası, ilçe merkezindeki Emirates Spor Kompleksi'nde oynandı. Organizasyona Almanya, Rusya ve Kazakistan'ın Antalya konsoloslukları ve Kemer protokol üyelerinden oluşan takımlar katıldı. Karşılaşmalar öncesi Rusya'nın St.Petersburg kentindeki metroda yaşanan terör eyleminde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve ülkelerin marşları söylendi.
Turnuvaya Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Antalya Ataşesi Alexander Ryumkov, Rusya Antalya 2'nci Konsolosu Vyacheslav Mikhaylov, Almanya'nın Antalya Muavin Konsolosu Jörg Fürstenau, Kazakistan Antalya Konsolos Yardımcısı Nyshankul Karatayeva ile Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı Mustafa Gül, Emniyet Müdürü Tevfik Karakayalı, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak ve sporcular ile bölgede yaşayan çok sayıda Rus, Alman, Kazak ve Türk misafir katıldı.
Turnuvada Almanya şampiyon olurken, Rusya ikinci, Kemer üçüncü, Kazakistan dördüncü oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlara kupa ve plaketleri takdim edildi. Karşılaşmalar sonrası Türk sporcular Belediye Başkanı Mustafa Gül ile birlikte oyun havası eşliğinde oynadı.
Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, dostluk turnuvasının artık geleneksel hale gelmeye başladığını belirterek, organizasyonun dostluk ve kardeşliği amaçladığını söyledi. Kemer'in her yıl turizm sezonunda değişik ülkelerden misafir ağırlaması dolayısıyla turnuvanın önemli olduğunu vurgulayan Feslihan, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mustafa Gül de bu tür organizasyonların Kemer'e ve turizme katkı sunduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde bu tarz etkinlikleri çeşitlendirmeyi düşündüklerini kaydetti. St. Petersburg'daki metroda yaşanan terör saldırısına da değinen Gül, "Terör artık dünyanın her yerinde gündem yaratmaya başladı. Bunu yapanlara müslüman benzetmesi yapıyorlar. Müslüman adam insan öldürmez. Bu eylemler, 'müslümanız' diyen soytarılar tarafından yapılıyor. İsveç'te, daha önce Almanya ve Fransa'da da terör saldırısı oldu. Terör saldırısı sonucu Rusya'ya belediye olarak taziye mesajı ilettik. Terörden ne anladıklarını bilmeyen insanlar, ülkeleri karıştırmaya çalışıyor. Kemer'de bir şey olmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyeye 6 aylığına 30 güvenlik alıyoruz. Rusya'daki terör saldırısında ölenlere rahmet diliyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Saygı duruşu
Maç öncesi Türk ve Alman takımları bayraklarla
Maçtan kısa detay
Rusya ve Kazakistan takımları maç öncesi
Maçtan detaylar
Tüm takımlar toplu
RÖP 1: Mustafa Cihad Feslihan (Kemer Kaymakamı)
Kazakistan kupa ve ödülünü alırken
Türkiye'nin kupa ve ödülünü alması
Rusya'nın ödülünü alması
Almanya'nın ödülünü alması
RÖP 2: Mustafa Gül (Kemer Belediye Başkanı)
Birinci Alman takımının sporcuları
Belediye başkanının oyun havasıyla oynaması
HABER - KAMERA: LEVENT YENİGÜN/KEMER,