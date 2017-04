Kemer'de Deniz Dibi Temizliği

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış Etkinliği kapsamında deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı. Dalışa katılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in Amazon ormanları olarak adlandırılan posidonya çayırlarının (deniz çayırı) her yıl daha fazla yok olduğunu söyledi.



AÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış Etkinliği deniz dibi ve sahil temizliğiyle başladı. 1'inci Dünya Savaşı'nda 'Paris-2' ve 'Alexandra' adlı savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinliğe, 19 üniversiteden 110 öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında Ayışığı Koyu sahilinde ve deniz dibinde temizlik yapıldı. Yapılan temizlikte deniz dibinden otomobil lastiği, balık ağları, Türk bayrağı, konserve kutuları, cam ve plastik şişe, su testisi, çapa ve mangal ızgarası çıktı. Sualtında yapılan temizlik çalışmalarını sualtı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük fotoğrafladı.



'HER SENE DAHA FAZLA YOK OLUYOR'



AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 11'incisini düzenlediklerini hatırlatarak, yapılan deniz dibi temizliğinde fazla bir atık bulunmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Alkollü içki şişelerinin denize atıldığını görmekten üzüntü duyduklarını aktaran Doç. Dr. Gökoğlu, deniz dibindeki posidonya çayırlarının büyük bir kısmının da yok olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.



Posidonya çayırlarının denizdeki ekosistemin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, "Bu bitkiler, Akdeniz'in Amazon ormanlarıdır. Deniz içerisindeki erozyonu önler. Balık yavrularının saklanması, üremesi ve yumurta bırakmasına yardım eder. Bu çayırlar her sene daha fazla yok oluyor. Özellikle zincirler ve gemi çapaları buna etken. Bu bitkilerin yerine oturması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor" dedi.



Uluslararası Kemer Paris 2 Dalış Etkinliği, 1 Mayıs'ta sona erecek.



