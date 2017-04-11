Kemer Charterların Durdurulması Söz Konusu Değil'

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil" dedi.



Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kemer Crystal de Luxe Otel'de gazetecilerle bir araya geldi. Rusya'nın charter seferlerini durduracağı söylentileriyle ilgili konuşan Enç, bunların kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü aktaran Enç, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil. Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüm. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.



Kemer'de gelecek yıl Denizcilik Fakültesi açacaklarını da aktaran Enç, Kemer Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) binasını fakülteye dönüştüreceklerini anlattı. Fakülteyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müsteşarlığı ile görüştüklerini kaydeden Enç, fakülte için bakanlığın Akdeniz Üniversitesi bünyesine verilmesine onay verdiğini söyledi. Kemer Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kurduklarını belirten Enç, "Amacımız öncelikle Denizcilik Fakültesi'ni işleve kazandırmak. Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştük ve çok ılımlı yaklaştı. 640 kilometrelik sahil şeridinde Denizcilik Fakültesi'nin en çok yakışacağı yer Kemer. Kemer, büyüme noktasında desteklenmesi gereken bir yer. Kemer'e 5 bin öğrenci kazandırırsak bu avantaj olacak" diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi'nden yetkililerin Kemer'e gelerek TUREM'de incelemede bulunduklarını da hatırlatan Enç, binanın yaklaşık 2 milyon liralık bir tadilattan geçeceğini vurguladı.



Milletvekili Enç, ilçede bulunan Kındılçeşme günübirlik kamp alanı için de mahkeme sürecinin devam ettiğini, kamp alanı içerisinde bungalovların yıkılarak Kemer'e kazandırılması konusunda çalışmalarını devam ettireceğini ve bu yeri halkın kullanımına açtıracağını belirtti.