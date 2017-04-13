Kemer Belediye Başkanı Gül Açıklaması

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, iç pazarda 1 milyon kişiyi Kemer'e getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı da olan Gül, Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan KETAV Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1994'de vakfı canlandırmak için çalıştıklarını anımsattı.



Vakfı, Kemer'in tanıtımı için kullanmak istediklerini ve bunun üzerine otelleri ve bazı işletmeleri üye yaptıklarını kaydeden Gül, "Sadece otelleri değil, taksi duraklarını, seyahat acentelerini, Kemer Ticaret Odası'nı da vakfa dahil ediyoruz." diye konuştu.



Belediye olarak Onur Air ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Gül, şöyle konuştu:



"Onur Air'in hem dergilerinde hem de uçağının üzerinde Kemer logosu, uçak içerisinde de Kemer'i anlatan broşür ve haritalar olacak şekilde çalışmalarımız var. Nisan ayı sonuna doğru Gaziantep gezimiz olacak. Oradaki seyahat acentelerini gezeceğiz. Oradan İzmit, Samsun ve Trabzon'a geçeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda 50 binlerdeki iç pazar sayısını geçen yıl 700 bine çıkardık. İç pazarda hedefimiz, 1 milyon kişiyi Kemer'e getirebilmek. İnşallah bunda başarılı olacağız."