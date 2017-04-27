Kemer 2 Bin Bal Arısı Bankı Istila Etti

2 bin bal arası bankı istila etti



*- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde oğul verme dönemi nedeniyle kovandan ayrılan bal arıları marinadaki bir bankı istila etti. Yaklaşık 2 bin arı kovana alınarak uzaklaştırıldı.



Kemer merkezde bulunan G Marina'daki bir bankta dün öğle saatlerinde arı sürüsü ortaya çıktı. Birden çoğalan arılar bankın alt kısmında toplanarak yumak haline geldi. Arıları görenler şaşırırken marinada dalış merkezi sahibi olan ve 4 yıldır arıcılık yapan Murat Dinçer, arıları toplamak için harekete geçti. Özel arıcı kostümünü giyen Dinçer, arılara duman sıkarak sakinleştirdi. Daha sonra getirilen kovanın içerisine toplanan arılar marinadan uzaklaştırıldı.



Murat Dinçer, arıların yılın belli dönemlerinde bu davranışı gösterdiğini ve buna 'oğul verme' denildiğini aktarırken, "Bugün de biri buraya gelmiş oğlanın. Biz de arkadaşlarla birlikte aldık. Kovanın bir anası var. Yaşlılıktan, başka sebeplerden dolayı arılar bazen yeni bir ana üretmek ister. Ana üredikten sonra da kovan ikiye bölünür. Bunlardan biri kovandan çıkar ve peşine diğer arılar takılarak bu tarz olaylar gelişir. Buna da oğul verme denir. Şu anda burada yaklaşık 2 bin arı var" dedi.



Bu arıların zararı olmadığını vurgulayan Murat Dinçer, "Uygun buldukları bir yerde kendilerine yuva yapmak isterler. Böyle bir durum gördüklerinde arıcılara bilgi versinler. Çünkü dokundukları zaman saldırabilirler. Normalde saldırmazlar ama rahatsız edilirlerse kendilerini korumak amacıyla saldırırlar" diye konuştu.