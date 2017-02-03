Türkiye'nin önemli piyanist,besteci ve eğitmenlerinden Baki Duyarlar, kemençede Derya Türkan, davulda Cem Aksel ve kontrabasta Erdal Akyol'un olduğu Kemenjazz, Caz Tatili kapsamında Nilüfer'de...



Kemenjazz Baki Duyarlar tarafından Derya Türkan'ın kemençe sesine yazılmış bir projedir. Cem Aksel (davul) ve Erdal Akyol (kontrabas) ile bir araya gelen Duyarlar ve Derya Turkan, başta grubun çaldığı müziği tek kelimede anlatan Kemenjazz ismini grubun adı olarak kullandılar ve daha sonra yayınladıkları albüme de aynı adı verdiler.



Albümde misafir sanatçı olarak gruba, Dilek Türkan (vokal) Azize (söz yazarı ve vokal) ve Şenova Ülker (trompet) katıldı. Grup özellikle performanslarında Itri'yi Miles Davis'den, Ravel'i John Coltrane'den ayırt etmeden, grubun kendi ürettiği besteler ile beraber, birbirinden farklı kültürlerden gelen ezgileri de aynı havanda öğütüp icra etmekte olması grubun sesini eşsiz kıldı. Kemenjazz müziğinin yoğun ilgi görmesi, dinleyiciler üstünde uyandırdığı dinginlik ve huzur duygusu yanında, cazın dinamizmini de içinde barındırmasındandır.



Kadro



Baki Duyarlar – Piyano Derya Türkan – Kemençe Cem Aksel – Davul Erdal Akyol – Kontrabas