Kemençe Sanatçısı Öztürk Toprağa Verildi

İstanbul'da hayatını kaybeden kemençe sanatçısı Mehmet Sırrı Öztürk (78), memleketi Görele'de toprağa verildi.



Öztürk'ün naaşı İstanbul'dan alınıp Görele ilçesine getirildi. Öztürk için merkez Hasanağa Cami'nde tören düzenlendi.



Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Öztürk'ün hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.



Turan, şöyle konuştu:



"Toplumların var oluşları kültürlerine bağlıdır. Kültürünü kaybetmiş toplumların millet olması mümkün değildir. Millet olmayanlarında yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla bir kültürün yaşamasında kültür emekçilerinin büyük önemi vardır. Bir toplumun kıymeti, toplum yetiştirdikleriyle ölçülür. Büyük Usta Mehmet Sırrı Öztürk'te Türkiye ve Karadeniz Bölgesi için değerli bir sanatçıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise Öztürk'ü her zaman güler yüzüyle, sevimli tavırlarıyla hatırlayacaklarını söyledi.



Öztürk'ün kemençe ezgileriyle ilçenin tanıtımını çok iyi yaptığını belirten Erener, "Görele çok önemli isimler yetiştirmiş bir ilçedir. Bu önemli isimlerin kıymetini bilmemiz gerekmektedir. Sanatçılarımıza, kültürümüze sahip çıkmak boynumuzun bir borcudur. Belediye olarak sanatçılarımızı kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Kemençenin ordinaryüsü, büyük usta Öztürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Öztürk, Hürriyet Mahallesi Kemikli mevkisindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



- Mehmet Sırrı Öztürk'ün yaşamı



1938 yılında Görele'nin Hürriyet Mahallesi Kemikli mevkisinde doğdu. 1944'de henüz 6 yaşında iken anne ve babasının teşviki ile kemençeyle tanıştı.



İlk hocası halasının eşi Picoğlu Osman oldu. 18 yaşına kadar memlekette kalarak düğün ve yayla şenliklerinde sahne aldı. 1967'de TRT Ankara Radyosuna davet edilerek memleket havaları kayıtlarını yaptı.



Daha sonra İstanbul Radyosunda benzeri çalışmaları gerçekleştirdi. 1976'da İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarından gelen davet ile 23 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2003'de emekli oldu. Başta Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Macaristan ve Lüksemburg olmak üzere yurt dışı ve yurt içi birçok festivale ve etkinliklere katıldı.



Televizyon ve radyo programlarının yanı sıra 12 plak yapan Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.