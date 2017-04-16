Kemel Kılıçdaroğlu: Tükiye'nin Kaderini Oyladık



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Ankara'da Arjantin İlkolunda oyunu kullandı. Eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte sandığa gelen Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. CHP lideri açıklamasında, Son derce güzel bir kampanya yürüttük. Kimseyi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızı kucakladık. Bugün Tükiye'nin kaderini oyladık. İnşallah sandıktan hayırlı bir sonuç çıkar ve bunlardan sıonra Türkiyenin diğer sorunlarını konuşuruz" dedi



