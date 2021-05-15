Keme nedir? Keme mantarı nedir, nerede yetişir?
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Keme nedir? Keme mantarı nedir, nerede yetişir?

Keme nedir? Keme mantarı nedir, nerede yetişir?
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Keme kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça aratılıyor. Günlük hayatımızda çevremizden duyduğumuz bazı kelimeler bize yabancı gelebiliyor. Bu kelimelerden biri olan keme kelimesinin anlamını sizin için araştırdık. Peki, Keme nedir? Keme mantarı nedir, nerede yetişir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Keme kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça aratılıyor. Günlük hayatımızda çevremizden duyduğumuz bazı kelimeler bize yabancı gelebiliyor. Bu kelimelerden biri olan keme kelimesinin anlamını sizin için araştırdık. Peki, Keme nedir? Keme mantarı nedir, nerede yetişir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEME NEDİR?

Keme, kelime anlamı itibari ile "toprak altında yetişen bir tür mantar, tüf" anlamında kullanılır.

KEME MANTARI NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Yeraltında yetişen bir mantar türü olan keme, patates yumrusuna benzeyen, üstü basık ve genelde kahverengidir.

Türkiye'nin birçok yerinde yetişen keme, özellikle Konya ve Şanlıurfa illerinde yetişir. Bu bölgelerde daha çok yetişmesinin sebebi bölgede bulunan kuru topraklardır. Yetişen kemeler özel olarak toplanır, işlenir ve piyasaya sunulur.

Keme mantarının en önemli özelliklerinden biri, içerisinde yüksek miktarda protein barındırmasıdır. Dolayısıyla insan sağlığı açısından oldukça faydalı olan keme mantarı hem besin hem de ticari açıdan değerlendirilir.

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