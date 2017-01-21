Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitlere Lokma Döktürdü

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve terör olaylarında şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlar için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde lokma döktürdü.



Kemalpaşa'ya yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Meliha Erdemir, döktürülen lokmaları çocuklara ve vatandaşlara ikram etti. Erdemir, "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, mübarek cuma gününde başta meslektaşımız, Fethi Sekin olmak üzere bu ülke için canını ortaya koyan polis, asker, sivil tüm şehitlerimizin ruhu için lokma döktürdük. Emniyet teşkilatı olarak ülkemizde yaşanan bu zor dönemleri hep birlikte atlatacağız. Emniyet Teşkilatı olarak bizler, ülkemizin bütünlüğü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR