Kemalpaşa'da Bilinçlenme Kadından Başlıyor !

Kemalpaşa Belediyesi, kadın ve aile sorunlarının çözümü için tüm kadınlara yönelik etkin bir eğitim etkinliği başlattı. Verilen eğitim kapsamında Kemalpaşalı kadınların, kadın ve aile yönetimi hakkında bilgilenmeleri sağlanacak.

Kemalpaşa Belediyesi, toplumu oluşturan en küçük yapı olan aile biriminin temeli olarak kadını görmektedir. Bu nedenle Kemalpaşa toplumunun birçok konuda bilinçlenmesi için kadınlara yönelik bir eğitim faaliyeti başlattı.

Eğitim grupları halinde sürecek olan program, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Örnekköy Bilgi Evi'nde altı hafta on iki modül olarak yürütülecek. Eğitim programı boyunca Kemalpaşa'nın ev hanımları, genç kızları ve 18 yaş üstü kadınları, uzmanlar tarafından kadını çevreleyen temel sorunlar üzerine bilgilendirme, çocuk yetiştirme ve aile yönetimi hakkında bilinçlendirme alanlarında ders görecekler.

Tamamlanan eğitim programının ardından katılımcı kadınlara, konuyla ilgili bitirme sertifikası verilecek. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Örnekköy Bilgi Evi'nde verilen semineri, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadın ve Aile Eğitimi seminerlerimiz ile kadınlarımız hem hak ve hürriyetlerini, hem de aile yönetimini öğrenecekler. Böylelikle toplumun en küçük parçası olan aile bilinçlenecek ve bilinçlenecek aile ile de toplum bilinçlenecektir. Çocuklarımız anneleri ve aileleriyle yetişiyor. Bilinçli aileler, bilinçli ve sağlıklı bir nesil ortaya koyacaktır. Programda emeği bulunan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

