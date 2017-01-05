Kemalpaşa Akalan Göleti Kamulaştırma Çalışması Başlayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 830 dekar araziye su temin edecek Kemalpaşa Akalan Göleti Projesi'nin kamulaştırma işlemleri için olur verdiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu'nun talimatıyla Kemalpaşa Akalan Göleti Projesi'nin kamulaştırma işlemi başlayacak.



Kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Bakan Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.



Bakan oluruyla başlayan kamulaştırma çalışmaları sonrasında hizmete açılan Kemalpaşa Akalan Göleti sayesinde 830 dekar araziye su temin edilecek.