Kemaloğlu'ndan Referandum Çalışması

Muş Eski Milletvekilli Erkan Kemaloğlu, referandum çalışması kapsamında Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Öğretmenevinde vatandaşlarla buluşan Erkan Kemaloğlu, bölgenin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. İlçenin hizmet alabilmesi için herkesin elbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Kemaloğlu, "Bulanık'a hizmet gelecekse herkes sorumlu olduğunu bilsin ve ona göre davransın. Çocuklarımızın vebalini taşımayın. Çünkü Bulanık'ta bizler ve sizler yaşıyoruz. Amaç hizmetse, ilçenin gelişmesi ve hizmetlerden yararlanması için hep beraber çalışalım" dedi.



16 Nisan'da yapılacak referandum a da değinen Kemaloğlu, "Önümüzde referandum var ve bu referandum un önemini herkesin iyi kavraması gerekir. Dua ile çalışmaya devam ediyoruz. Dernek, köy ve mahalle ziyaretleri ile derdimizi, heyecanımızı, neden 'evet' dediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Milletimiz de gereken desteği veriyor. Ben inanıyorum ki bu destek devam edecek. Niçin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Eski düzenin devam etmesini isteyenler, karışıklıklardan faydalanan kitledir. İstedikleri zaman 'Anayasaya, yasalara, yargıya, işimize gelmeyen iktidarları gönderelim' diyenlerdir. Bu referandum ile ülkede her şey baştan aşağıya değişecektir. Herkesin hesabı bozulacaktır. Bu referandum çok önemlidir. Bu referandum Türkiye'nin geleceği için, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için, yeni bir ufuk açma referandum u. İnşallah ülkenin daha hızlı kalkınması, gelecekte refahın daha da artması, ülkenin daha iyi yönetilmesi, her türlü darbelerden, sıkıyönetimlerden kurtulması, iki başlılığın önlenmesi için bu referandum gerçekleşiyor ve biz de sahadayız. Her siyasi düşünceden arkadaşımızın bu referandum a destek verdiğini görmek de bizi onurlandırıyor" diye konuştu. - MUŞ