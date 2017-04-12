Kemal Ve Nihan Şoke Edici Gerçeklere Yaklaşıyor!

Ay Yapım imzalı 'Kara Sevda'nın yeni bölümünde Kemal ve Nihan, Ozan'ın ölümünün ardındaki şoke edici gerçeklere yaklaşmasıyla, cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanacağı bölümde, bugüne kadar söylenmiş bütün sözlerin hükmü bozulacak.

Asu'nun, işlediği suçlardan kurtulmak için Emir ile işbirliği sürerken; Ozan'ın ölümüyle ilgili soru işaretlerinin peşine düşen Mercan da, Kemal ve Nihan'ı, sarsıcı gerçeklere bir adım daha yaklaştıracak. Asu'yla arasındaki bağın keşfedilmesiyle şüpheleri üzerine çeken Kemal'in kardeşi Tarık, Mercan'ın devreye girmesiyle köşeye sıkışacak. Ozan'ın mezarının yerini bulan ve elindeki ipuçlarını birleştiren Mercan'ın, gerçekleri Kemal ve Nihan'la paylaşacağı an izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Kara sevdalılar, yeni engellerle mi karşılaşacak?

Yüzleştikleri her zorlukla birlikte, aşklarına daha da sıkıca tutunan Kemal ve Nihan'ı ayırmak için, Emir ve Asu saklı tutulan gerçeklerin gücünü kullanacak. Kemal, Tarık'ın nelere bulaştığını anlamaya çalışırken, Nihan da Asu ile yüzleşmek için harekete geçecek. Diğer taraftan, Nihan'ı, bir türlü yıldızlarının barışmadığı Mercan'ın Kemal'e olan yakın tavırlarıyla yeni bir sabır testi bekleyecek.

'Kara Sevda'nın heyecan dolu yeni bölümünde Kemal ve Nihan, hangi gerçeklerle yüzleşecek? Mercan, Ozan'ın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkartacak mı? gibi sorular cevap bulacak.

'Kara Sevda'nın yeni bölümü 12 Nisan Çarşamba saat 20:00'de Star TV'de ekranlara gelecek.

