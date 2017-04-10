- Kemal Özdeş: "Kazanmamıza yetmedi"



İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın ilk ve ikinci yarılarında çok farklı bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Oyuncularımı ikinci yarıda ettikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Fakat bu mücadele kazanmamıza yetmedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berabere biten mücadelenin dengeli başladığını belirten Kemal Özdeş, "İki takım da 1 puan aldı. Maç dengeli başladı. Oyunun ilerleyen dakikalarında Konyaspor daha çok pas yaptı ve topa daha fazla sahip oldu. Bizi 1. bölgede savunma yapmaya zorladı. Bu anlarda biz de kazandığımız toplarla çabuk çıkarak fırsatlar oluşturmaya çalıştık. İlk yarı çok pozisyon vermesek de Konyaspor'un bir golü var. İkinci yarıya başlarken oyuncularıma pas bağlantısını kesmelerini söyledim. Bunu oyunun başında doğru oynamaya ve topa sahip olarak da oyunun yönünü değiştirerek etkili ataklar geliştirmeye başladık" dedi.

"Kazanmamıza yetmedi"

İlk yarı ve ikinci yarı çok farklı bir oyun sergilediklerini dile getiren Özdeş, "Bizim için İlk yarı ve ikinci yarı siyah ve beyaz gibiydi. İkinci yarı penaltı kaçırdık. Hemen ardından golü attık. Son ana kadar galip gelebilmek için oyuncularım çok mücadele etti. Oyuncularımı ikinci yarıda ettikleri mücadeleden dolayı kutluyorum fakat kazanmamıza yetmedi" ifadelerini kullandı.

"Umarım kupada final oynarız"

Kemal Özdeş, mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Bugün hem Konyaspor, hem de biz kazanmak için sahadaydık. Üst sıralara yaklaşma maçıydı. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Ligde 7 maç kaldı. Bugün ikinci yarı oynadığımız oyunu sürdürmemiz gerekiyor. Bir hedef oluşturmamız gerekiyor. En iyi hedef de üst taraflara tutunabilecek oyunları oynamak. Bu coşkuyu oluşturmak. Rakip ile iki maç oynayacağız. Bugün oynadığımız maç lig maçıydı. Puan maçıydı. Kupa maçının stratejileri daha farklı olacak diye düşünüyorum. Burada avantajlı skor elde etmek için oynayacağız. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Umuyorum kupada her iki maçta da avantajlı skorları biz alırız ve finale kalırız" açıklamasında bulundu.