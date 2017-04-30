Kemal Özdeş: "Hala 10'ncu Sıradayız"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Son 4 lig maçından 2 puan topladık, hala 10'ncu sıradayız. 37 puandayız ancak bazı yorumlara bakıyorum hedefi olmayan takım diyorlar. Kulübümüzün hedefi hep daha da iyiye doğrudur" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor'a evinde 2-0'lık skorla mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, 3 puan kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Deneyimli çalıştırıcı, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Akhisar Belediyespor'u kutluyorum aldıkları 3 puan için. Bu maç programını yapanları da kutlamak istiyorum. Bizim camiamız önemli bir camia. Son 4 lig maçından 2 puan topladık hala 10'ncu sıradayız. 37 puandayız ancak bazı yorumlara bakıyorum hedefi olmayan takım diyorlar. Kulübümüzün hedefi hep daha da iyiye doğrudur. 6'ncı sıra ulaşılabilir dedik bugünkü maç öncesi. Bu maç programları yapıldığında 9 günde 3 maç oynuyoruz ve Konyaspor maçını salı günü oynamak için girişimler yaptık. Ancak Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu perşembe ana kanalda maçı oynatacağını söylemiş ve isteğimiz yerine gelmedi. Bu programı yaparsanız, perşembe biten maçın ardından bugün oynanan maç içerisinde 60'ncı dakikadan sonra oyuncularımın dakika 60'dan sonra pas atacak dermanı kalmaz. Eşit şartlar altında olmuyor bu yarış. Bu yarış tüm takımlar için hak ve adalet unsuru aynı şekilde işlemeli. Biz bu yıl ilk kez Anadolu takımına mağlup olduk. Bu isteğimizin neden iptal edildiğini birileri yorumlasın. Amacımız kalan 5 maçta iyi oyunlar oynamak, kupaya da hazır hale gelmek" diye konuştu. - İSTANBUL