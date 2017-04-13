Kemal Kılıçdaroğlu, 'Yeni Bir Devlet ve Rejim İnşa Etmek İstiyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir devlet ve rejim inşa etmek istiyorlar. Kendileri itiraf ediyorlar bunu. Bu Cumhuriyetten ne istiyorsunuz siz"

-"Yüzde 10'nun altında oy alan parti parlamentoya gelemiyor. Hangi milli iradeden söz ediyorsunuz"

-"Sayın Cumhurbaşkanının bir danışmanı var. Sayın Mehmet Uçum, geçen bir açıklama yapmış 'Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' Biz devletimizi ne zaman kurduk? Acıyla kurduk, gözyaşıyla kurduk. Yeni devlet anlayışı hangi gerekçe ile çıktı"

-"Siz ekonomide istikrarı sağladınız da birisi karşı mı çıktı"



İZMİR- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarıyla buluştuğu toplantıda açıklamada bulundu.