Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Suriye'de Terör Estirdi
CNN Türk'te 'Kılıçdaroğlu ile Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.
CNN Türk'te 'Kılıçdaroğlu ile Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tartışılacak bir açıklamada bulundu. AK Parti'yi anayasa referandum u üzerinden eleştirmek isteyen Kılıçdaroğlu Suriye üzerinden örnek vermek isterken büyük bir skandala imza attı.'TÜRKİYE SURİYE'DE TERÖR ESTİRDİ'Suriye anayasasının aynısını alıyoruz diyen Kılıçdaroğlu'Suriy...