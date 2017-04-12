Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Suriye'de Terör Estirdi

CNN Türk'te 'Kılıçdaroğlu ile Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Suriye'de Terör Estirdi

CNN Türk'te 'Kılıçdaroğlu ile Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tartışılacak bir açıklamada bulundu. AK Parti'yi anayasa referandum u üzerinden eleştirmek isteyen Kılıçdaroğlu Suriye üzerinden örnek vermek isterken büyük bir skandala imza attı.'TÜRKİYE SURİYE'DE TERÖR ESTİRDİ'Suriye anayasasının aynısını alıyoruz diyen Kılıçdaroğlu'Suriy...

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