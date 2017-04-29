Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam Kanunsuzluğun Bütün Koşulları Oldu"
Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu" Kemal Kılıçdaroğlu: "Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu"
Kemal Kılıçdaroğlu:
"Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar"
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.