Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam Kanunsuzluğun Bütün Koşulları Oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu" Kemal Kılıçdaroğlu: "Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Tam Kanunsuzluğun Bütün Koşulları Oldu'

Kemal Kılıçdaroğlu: "Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu"
Kemal Kılıçdaroğlu:
"Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Ankara