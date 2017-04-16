Oyunu Kullanan Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin Kaderini Oyluyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ OYLUYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Son derece güzel bir kampanya götürdük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, kimseyi ötekileştirmedik. Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarımız sandığa gidecek ve oylarını kullanacaklar. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin temel sorunlarını tartışma imkanı buluruz." dedi.