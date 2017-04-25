Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Açıklama

Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "AYM Başkanı Aslan bugünkü törende 'yasaları yorum yoluyla değiştirmek mahkeme eliyle Anayasa değişikliği yapmaktır' diyor. Seçim kanunu belli. Anayasa Mahkemesi Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur Duyarlılığı için teşekkür ederim" dedi.