Kemal Kılıçdaroğlu,"Miting yapıyorlar ama ana tema benim"

"Onlara göre 18 maddenin 18'i de Kemal Kılıçdaroğlu"

"Bu ülke insanı bir demokrasi destanı yazmak zorundadır"

"Siz yarım saat konuşun ben 15 dakika konuşacağım"



İZMİR - İzmir'de referandum sürecine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Miting yapıyorlar ama ana tema benim. Anayasa değişikliğini anlatmıyorlar. Onlara göre 18 maddenin 18'i de Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Geleceğim İçin Hayır' toplantısına katıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum örgütlerini yöneticileri katıldı.

"Ben ne yaptım acaba?"

Referandum sürecinde bazen hayretler içerisinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Miting yapıyorlar ama ana tema benim. Onlara göre 18 maddenin 18'i de Kemal Kılıçdaroğlu. Oysa sorumlu bir cumhurbaşkanı ve başbakanın elbette miting yapma hakkı var. Ben nasıl anlatıyorsam onların da anlatması lazım ama onlar bunu anlatamıyorlar. Çünkü bu anayasa değişikliğinin topluma nasıl felaket getireceğini onlar da biliyor. Bu anayasa değişikliğinin ne kadar ciddi oluğunun farkında bile değiller" diye konuştu.

Eşit olmayan koşullarda bir referandum yapılacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Biz kendi ilanlarımızda Türk bayrağı kullanamıyoruz, 'yasak' diyorlar ama onlar kullanıyor. Gerekli dersi demokrasiye sahip çıkarak 16 Nisan'da bu halkın vereceğini biliyorum. Biz bir demokrasi destanı yazmak zorundayız. Bütün baskılara, bütün imkansızlıklara rağmen bu ülke insanı bir demokrasi destanı yazmak zorundadır" ifadelerine yer verdi.