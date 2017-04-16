Kemal Kılıçdaroğlu,'Maçın Ortasında Kural Değişmez. Ysk Referandumu Tartışmalı Hale Getirdi'

Kemal Kılıçdaroğlu,"Maçın ortasında kural değişmez. YSK referandum u tartışmalı hale getirdi"

-"Anayasa değişikliği konusunda iradesini beyan eden vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Koşullar eşit olmamasına karşı demokrasiye sahip çıkmak için her türlü çabayı gösterdik"

-"'Evet'i savunanlar hukukun dışına çıktı"

-"Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Toplumun en az yüzde 50'si buna hayır diyor. Bu anayasa bir toplumsal uzlaşma metni olma durumu yitirmiş durumda"

-"Bir görev düşüyor bize, anayasayı bir toplumsal belgesi haline getirmek."

- "YSK üzülerek ifade edeyim bu referandum u tartışmalı hale getirdi. Sandık mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır ama YSK bir karar aldı ve bu zarfları kabul etti niçin?"

-"Arkasında sandık kurulu mührü oy pusulaları geçersiz sayılır. YSK buna da sayılır dedi."

-"Hiçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez"

-"Maçın ortasında kural değişmez. YSK maçın ortasında kuralları değiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz, milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür"

- "YSK seçimin güvenliğinden sorumluyken, bu hale getiriyor. Akıl alır gibi değil"

-"Yapılan bir yanlış referandum u tartışmalı hale getirir. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.