Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç bir makam, mevki TBMM'yi feshedemez"

-"En zor koşullarda bile TBMM hükümeti denetleme görevini yapmış ve hiç kimse kürsüye çıkıp,'memleket savaş halinde siz soruları niçin soruyorsunuz' ya da 'bu gen soruyu niçin veriyorsunuz' diye söylememiştir."

-"Rahatsız olduğunuzu biliyorum, vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum ama beni dinlemek zorundasınız"

-"Cumhurbaşkanına seçimle gelen bir kişi değil atama ile gelen bir başkan yardımcısı yapacaktır."



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda açıklamada bulundu.