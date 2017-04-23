Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç Bir Makam, Mevki TBMM'yi Feshedemez"
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç bir makam, mevki TBMM'yi feshedemez" -"En zor koşullarda bile TBMM hükümeti denetleme görevini yapmış ve hiç kimse kürsüye çıkıp,'memleket savaş halinde siz soruları niçin soruyorsunuz' ya da 'bu gen soruyu niçin veriyorsunuz' diye söylememiştir.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç bir makam, mevki TBMM'yi feshedemez"
-"En zor koşullarda bile TBMM hükümeti denetleme görevini yapmış ve hiç kimse kürsüye çıkıp,'memleket savaş halinde siz soruları niçin soruyorsunuz' ya da 'bu gen soruyu niçin veriyorsunuz' diye söylememiştir."
-"Rahatsız olduğunuzu biliyorum, vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum ama beni dinlemek zorundasınız"
-"Cumhurbaşkanına seçimle gelen bir kişi değil atama ile gelen bir başkan yardımcısı yapacaktır."
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda açıklamada bulundu.