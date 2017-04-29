Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun Ysk'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun YSK'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik" CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: "1982 Anayasası koşullarında referanduma gittik",ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu Kadar Saygısız Bir Grubun Ysk'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik'

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun YSK'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik"
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:
"1982 Anayasası koşullarında referanduma gittik",

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

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