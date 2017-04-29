Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun YSK'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik"

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

"1982 Anayasası koşullarında referanduma gittik",



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.