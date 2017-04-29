Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun Ysk'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik"
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun YSK'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik" CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: "1982 Anayasası koşullarında referanduma gittik",ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu Kadar Saygısız Bir Grubun YSK'da Kümelendiğini Hiç Düşünemedik"
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:
"1982 Anayasası koşullarında referanduma gittik",
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.