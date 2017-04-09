Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz gençlerimizi El-Bab'a göndereceğiz, Suriyeli gençler burada volta atacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Garibanın oğluna askere git diyorsun, kendi çocuğuna istikbal hazırlıyorsun"

"Benim oğlum askere gidiyorsa onların da oğlu askere gitsin"

"Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Suriyeliler bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş"

"Bir milletin kararını milletin kendisi belirler. Onun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik"



SİNOP - Referandum sonrasında Suriyelilere vatandaşlık verileceğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz gençlerimizi El-Bab'a göndereceğiz, Suriyeli gençler burada volta atacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesinde halka hitap etti.