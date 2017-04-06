Kemal Kılıçdaroğlu: "Bana Atatürk Havalimanı'nda bekliyorum diye haber mi verdi? Haber verseydin beklerdim, niye beklemeyeyim"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu:

"Darbe raporu neden 16 Nisan'dan sonra veriliyor"

"Darbe Komisyonu Başkanı bize raporu vermiyor"

"Bizim grup danışmanlarını raporun yazımına dahil etmediler"

"Adil Öksüz'ün ilk ismini ben telaffuz ettim"

"Darbenin en önemli isimlerini neden çağırmadınız"

"Adil Öksüz'ün elindeki GPRS cihazını devletin hangi kurumu ithal etti"

"Benim ile televizyona çıkmaya korkuyorlar, meydanlardan beni suçluyorlar"

"Onlar dosyasını açıklamadan siz açıklayın diyorlar, niye biz açıklayalım"

"Ben hiç sesimi çıkarmasam, Devlet Bahçeli gibi olsam beni el üstünde tutacaklar"

"Bu darbe girişimini örtmek, kapatmak istiyorlar"

"By lock'un kurucusundan gelen emaili Başbakanlık Müsteşarlığına gönderdik"

"Geldi de tankın üstüne mi çıktı? Sadece ben değil Hayati Yazıcı da vardı"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.