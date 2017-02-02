Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel Ile Görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel ile görüştüANKARA, (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel Ile Görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel ile görüştü

ANKARA, (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Almanya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

(Tür: Ankara)

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