Kemal Kılıçdaroğlu: "15 Yıldır İktidardasınız, Terörü Bitirdiniz de Elinizden Tutan mı Oldu"
Kemal Kılıçdaroğlu: "15 yıldır iktidardasınız, terörü bitirdiniz de elinizden tutan mı oldu" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir kişiyi ikna ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saatte ele geçirirsiniz"SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta halka hitap etti.
Kemal Kılıçdaroğlu: "15 yıldır iktidardasınız, terörü bitirdiniz de elinizden tutan mı oldu"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
"Bir kişiyi ikna ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saatte ele geçirirsiniz"
SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta halka hitap etti.
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