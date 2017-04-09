Kemal Kılıçdaroğlu: '15 Yıldır İktidardasınız, Terörü Bitirdiniz de Elinizden Tutan mı Oldu'

Kemal Kılıçdaroğlu: "15 yıldır iktidardasınız, terörü bitirdiniz de elinizden tutan mı oldu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Bir kişiyi ikna ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saatte ele geçirirsiniz"



SİNOP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta halka hitap etti.