Kemal Göktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kemal Göktaş'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kemal Göktaş geliyor. Peki, Kemal Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Göktaş'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kisadalga.net web sitesi yayın yönetmeni gazeteci Kemal Göktaş kimdir merak ediliyor. Peki, Kemal Göktaş kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
KEMAL GÖKTAŞ KİMDİR?
Kemal Göktaş 1976 yılında Malatya'da doğdu. Kemal Göktaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
1999 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan araştırmacı gazetecilik bursu kazanan Kemal Göktaş 2000 yılında Radikal gazetesinde muhabir olarak mesleğe başladı. Sabah, Vatan ve Milliyet gazetelerinden sonra Cumhuriyet gazetesinde ağırlıklı olarak insan hakları ve yargı alanlarında haberler yaptı. Kemal Göktaş kisadalga.net sitesi yayın yönetmenidir.
Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan gazeteci Kemal Göktaş'ın Twitter'da 88 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabını "@kemalgoktas" adresinden takip edebilirsiniz.