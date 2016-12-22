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Keloğlan ve Masal Hırsızları "Çocuk Oyunu"
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği
Eğitim ve Öğretimde Oyun ve Oyunun Gücü
Keloğlan ve Masal Hırsızları "Çocuk Oyunu"
22 Aralık 2016 Perşembe 21:34
Tiyatro BerKM oyunlarını Bergama'da sahneliyor.
Tiyatro BerKM oyunlarını Bergama'da sahneliyor.
Kaynak:
Etkinlik.io
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