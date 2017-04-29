Uzak Diyarlardan Birinde Kahramanımız Keloğlan, Annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün Padişahın kızının amansız bir hastalığa yakalandığı söylenir. Bunu duyan Keloğlan onu iyileştirmek için yola çıkar. Burada birbirinden renkli karakterlerle karşılacak, çeşitli zorlukların üstesinden keskin zekası ile gelmeye çalışacaktır. Bakalım Keloğlan, amacına ulaşabilecek mi? İzleyip görelim...





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu



Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu



Başlangıç Saati : 29.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Keloğlan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır