Keloğlan
Uzak Diyarlardan Birinde Kahramanımız Keloğlan, Annesiyle birlikte yaşamaktadır.
Uzak Diyarlardan Birinde Kahramanımız Keloğlan, Annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün Padişahın kızının amansız bir hastalığa yakalandığı söylenir. Bunu duyan Keloğlan onu iyileştirmek için yola çıkar. Burada birbirinden renkli karakterlerle karşılacak, çeşitli zorlukların üstesinden keskin zekası ile gelmeye çalışacaktır. Bakalım Keloğlan, amacına ulaşabilecek mi? İzleyip görelim...
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Keçiören
Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu
Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu
Başlangıç Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Keloğlan
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io