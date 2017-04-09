Keloğlan

Uzak Diyarlardan Birinde Kahramanımız Keloğlan, Annesiyle birlikte yaşamaktadır.

Keloğlan

Uzak Diyarlardan Birinde Kahramanımız Keloğlan, Annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün Padişahın kızının amansız bir hastalığa yakalandığı söylenir. Bunu duyan Keloğlan onu iyileştirmek için yola çıkar. Burada birbirinden renkli karakterlerle karşılacak, çeşitli zorlukların üstesinden keskin zekası ile gelmeye çalışacaktır. Bakalım Keloğlan, amacına ulaşabilecek mi? İzleyip görelim...


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Keçiören

Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu

Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu

Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Keloğlan

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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