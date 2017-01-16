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Keles'te Kar Yağışı Devam Ediyor

Keles'te Kar Yağışı Devam Ediyor

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e kar yağışı devam ediyor.

Keles'te Kar Yağışı Devam Ediyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'e kar yağışı devam ediyor.

Keles'te hafta sonundan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 45 santime ulaştı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 65 santim olarak ölçüldü. İlçede kar yağışı fasılalarla devam ediyor. - BURSA

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Keles, Bursa, Kar
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