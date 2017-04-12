Keles'te İçme Suyu Projesine Başlandı

Keles ilçesine bağlı Issızören Mahallesinde yapılacak içme suyu projesine başlandı.



Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, içme suyu altyapısını yenilemek için ihaleyi alan firmanın çalışmalarına başladığını söyledi.



Daha önce isteyip de gerçekleştirilemeyen konularda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerin ilçe belediyelerine yardımcı olduğunu belirten Teke, "Bu sebeple tüm Mahallelerimizin eksiklerini tespit ettik. Zaman içerisinde tüm sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum." dedi.



Issızören Muhtarı Yüksel Oruç da çalışmalar bitince Mahalle halkının daha iyi ve kesintisiz içme suyuna sahip olacağını ifade etti.