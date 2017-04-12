Keles Köylerinde İçme Suyu Şebekeleri Yenileniyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Issızören'de içme suyu şebekesi BUSKİ tarafından yenileniyor.



Büyükşehir Yasası ile mahalle olan Issızören'de ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesini yenilemek için BUSKİ'nin açtığı ihaleyi alan firma çalışmalarına başladı. Issızören Muhtarı Yüksel Oruç, "Çalışmalar bitince halkımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna sahip olacak. Aynı zamanda yol genişletme çalışmaları da yapılıyor. Bunun için sevinçliyiz" dedi. - BURSA