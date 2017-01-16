Keleş, 2016 Yılı İçme Suyu Arıtma Tesisi Verilerini Açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 2016 yılı içme suyu arıtma tesisi verilerini açıkladı.



SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En ileri teknolojilere sahip içme suyu arıtma tesisleri ile Sakaryalıların musluklarına Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırıyoruz. SASKİ'nin içme suyu arıtma tesislerinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık 63 milyon metreküp su arıtılarak vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli bir şekilde ulaştırıldı. Kurum olarak içme suyu konusunda sorumluluklarımızın farkındayız. İnşa ettiğimi içme suyu arıtma tesislerinden çıkan su için yapılan birçok test ve analize göre olması gereken kalitenin çok üzerinde. Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli içme sularından birini Sakaryalı hemşehrilerimizin kullanıyor. Şuanda faaliyette olan 6 adet ileri teknoloji ile donatılmış içme suyu arıtma tesisi ile kaynağından aldığımız suları arıtarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Geçen bir yıl içerisinde içme suyu arıtma tesislerimizde yaklaşık 63 milyon metreküp su arıtma işleminden geçirildi. Hemşerilerimizin musluklarından güvenle içebilecekleri suyu ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şuanda 6 adet içme suyu arıtma tesisimiz faaliyette. Kuzey bölgemizde inşa ettiğimiz Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimizi inşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Karapürçek Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisimizi de en ileri teknoloji ile donatıyoruz. Sapanca'da inşa edeceğimiz Memnuniye İçme Suyu Arıtma Tesisimizde de çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Şehrimizin birçok noktasında içme suyu anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan içme suyu arıtma kapasitemizi arttırırken bir yandan da içme suyu ağımızı güçlendiriyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinde tüm mahallelere kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - SAKARYA