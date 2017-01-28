Kelebek Hastalığına Dikkati Çekmek İçin Koştular

Üsküdar'da kelebek hastalığına dikkati çekmek ve geliri hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere koşu etkinliği düzenlendi.



Üsküdar Belediyesinin desteğiyle kurulan "İyi ki Üsküdar Var!" platformunun, Hayaller Gerçek Olsa Derneği ve Rebel Runners iş birliğiyle düzenlediği koşuya katılmak isteyenler, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinin yanında toplandı.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, burada yaptığı konuşmada, "İyi ki Üsküdar Var!" platformu öncülüğünde, "İyilikte kelebek etkisi yaratmak" adında sosyal sorumluluk projesi başlatacaklarını belirterek, "Bizim bu iyilik platformumuz, daha önce de bu tür çalışmalar yaptı ama bugünkü daha farklı." dedi.



Türkmen, kelebek hastalığının 8-10 yaş grubundaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Toplumda bu hastalıkla ilgili duyarlılığın istedikleri noktaya ulaşmadığını aktaran Türkmen, "Buradan elde edilecek gelir, çocukların tedavisinde kullanılacak." diye konuştu.



Türkmen'in konuşmasının ardından kongre merkezinin bahçesinde toplanan grup, ısınma hareketleri sonrasında Validebağ Korusuna doğru koştu.