Kelebek Avcısı
Kelebek Avcısı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.
Kelebek Avcısı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.
Tavşan Bonbon, Kaplumbağa Tosbidi ve Ayıcık Bondi or- manda kendi halinde yaşayan üç kafadardır. Ayıcık Bondi, her şeyden korkup cesaretini kaybettiğini fark edince üç arkadaş bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Panayıra gidip cambazların cesaretini görmeyi isteyen ahbap çavuşların yolu ormanda Kelebek Tini Mini ile kesişir.Para kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan Avcı Aksi Kafa ise, kurduğu tuzaklarla eğlenedururken Kele- bek Tini Mini Ayıcık Bondi'ye yardım etmeye karar verir. Acaba Tavs¸an Bonbon süper kahraman olabilecek midir? Kaplumbağa Tosbidi ne zaman ormanda rahat rahat uyu- yabilecektir? Avcı Aksi Kafa kısa yoldan zengin olmayı planlarken başına neler gelecek? Peki ya Ayıcık Bondi cesaretle nasıl tanışacak? Bunları hep birlikte öğrenece- ğiz. Bol eğlenceli, şarkılı danslı bir oyun sizleri bekliyor. Oyunda çocuklara doğa sevgisi aşılanırken, kendi akışı içerisinde bir dengeli olan orman yaşamından da kesitler sunulacaktır. Böylelikle çocuklar hayvanların her birinin ayrı birer görevi olduğunu idrak edip dış müdahalelerin de bu orman yaşamına ve ekosisteme zararlı olduğunu kavrayacaktır.
Yazar: Betül Odabaşı Törk
Yönetmen: Halil Küreş
Dekor & Kostüm: Hande Sümer Yıldırım
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Tiysav
Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4
Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Kelebek Avcısı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır