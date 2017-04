Kelebek Avcısı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Tavşan Bonbon, Kaplumbağa Tosbidi ve Ayıcık Bondi or- manda kendi halinde yaşayan üç kafadardır. Ayıcık Bondi, her şeyden korkup cesaretini kaybettiğini fark edince üç arkadaş bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Panayıra gidip cambazların cesaretini görmeyi isteyen ahbap çavuşların yolu ormanda Kelebek Tini Mini ile kesişir.Para kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan Avcı Aksi Kafa ise, kurduğu tuzaklarla eğlenedururken Kele- bek Tini Mini Ayıcık Bondi'ye yardım etmeye karar verir. Acaba Tavs¸an Bonbon süper kahraman olabilecek midir? Kaplumbağa Tosbidi ne zaman ormanda rahat rahat uyu- yabilecektir? Avcı Aksi Kafa kısa yoldan zengin olmayı planlarken başına neler gelecek? Peki ya Ayıcık Bondi cesaretle nasıl tanışacak? Bunları hep birlikte öğrenece- ğiz. Bol eğlenceli, şarkılı danslı bir oyun sizleri bekliyor. Oyunda çocuklara doğa sevgisi aşılanırken, kendi akışı içerisinde bir dengeli olan orman yaşamından da kesitler sunulacaktır. Böylelikle çocuklar hayvanların her birinin ayrı birer görevi olduğunu idrak edip dış müdahalelerin de bu orman yaşamına ve ekosisteme zararlı olduğunu kavrayacaktır.



Yazar: Betül Odabaşı Törk



Yönetmen: Halil Küreş



Dekor & Kostüm: Hande Sümer Yıldırım



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Tiysav



Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4



Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Kelebek Avcısı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır