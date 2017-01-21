Kefken Limanı'nda Çevresi Düzenlemesi Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra Kefken Limanı'nda çevre düzenleme çalışmaları yaptı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun Kandıra Kefken Limanı'nda düzenleme talimatı vermesinin ardından yapılan çalışmalarda sona gelindi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, liman çevresinde uygulama yaptı. Çalışmalar kapsamında limana ulaşım sağlayan yollarda taş duvar uygulaması gerçekleştirildi. Yol güzergahlarına toplam 372 metreküp taş duvar örüldü. Liman çevresine balıkçılar için kamelyalar da yerleştirildi. - KOCAELİ