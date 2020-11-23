Kefaret dizisi hangi gün, hangi kanalda? Kefaret 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret ilk bölümde neler oldu?

Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan Kefaret dizisi usta oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümde büyük beğeni topladı. Peki, Kefaret 1. bölümde neler oldu? Kefaret 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret hangi gün? Kefaret hangi kanalda? Kefaret Zeynep kimdir?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kefaret oyuncuları kimdir? Kefaret konusu nedir?

KEFARET DİZİ KONUSU NEDİR?

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi "Zeynep" karakterine hayat verirken, Mert Fırat da "Başkomiser Sinan" olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Başkomiser Sinan (Mert Fırat)

Ahmet (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

KEFARET DİZİSİ HANGİ GÜN?

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

KEFARET HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

KEFARET İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep'in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul'dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KEFARET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümüyle ekranlara gelen Kefaret dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KEFARET ZEYNEP KİMDİR?

Kefaret dizisinde Zeynep Karakterini Nurgül Yeşilçay canlandırmaktadır.

Bursa'da subay bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak doğmuştur. Anne ve baba İzmir Karşıyaka kökenlidir, Zeynep ailesinden kontrol ve düzen alışkanlığını almış ve kuracağı yeni ailesinde de bu alışkanlığını sürdürecektir. İlerleyen yıllarda Zeynep'in hayatına Ahmet girer. Kırsal yaşamdan ve doğa sporlarından hoşlanan Zeynep ve Ahmet Şile'de güzel bir yaşam kurarlar. Zeynep çocuklarının bakımı için zaman zaman ara verdiği müzik öğretmenliğine döner. Büyük bir sevgi ile ailesi ile ilgilenir, çevresi ile iyi ilişkiler dostluklar kurar ve titiz ve düzenli bir ev yaşamının bütün yükünü üstlenir. Sonrasında gelişen olaylarla Zeynep'in hayatı altüst olacaktır, ona umut veren ellerden biri ise Sinan polis olacaktır.

KEFARET SİNAN DEMİR KİMDİR?



Kefaret dizisinde Sinan karakterini Mert Fırat canlandırmaktadır.

İzmit doğumlu. Plastik fabrikasında işçi bir baba ve aynı fabrikanın mutfak elemanı bir annenin oğlu. Sinan çizgi roman ve polisiye hastasıydı-hayalperestti, dünyayı kurtaracağına inanıyordu. Yalnız geçen uzun yatılı gecelerini bir pencerenin içinde okuyarak geçirmişti.Sinan kötülüklerle savaşmanın tek yolunun çok güçlü bir polis olmaktan geçtiğine karar verdi. Oldu da. Sinan çok yakışıklıydı. Olmayan ailesinin özlemi ile sıcak bir yuva kurmak hayali vardı. Ancak bağlanma korkusu çok içine işlemişti. Zeynep'le yolu kesişen Sinan'ın hayatı çok değişecekti.

KEFARET AHMET ÇINARLI KİMDİR?

Kefaret dizisinde yer alan karakterlerden biri olan Ahmet Çınarlı'yı Yurdaer Okur canlandırmaktadır.

Ahmet İstanbul'da doğmuştur. Babası Ali Çınarlı Cerrahpaşa'da kardiyolog annesi Ayşe Çınarlı çocuk doktorudur. Ahmet her zaman çok başarılı bir öğrenci olmuştur hayatında da tek bir kez âşık olmuştur. Zeynep'e bir görüşte vurulmuş, onu elde etmek için mücadele etmiş ve evlenmiştir. Bu yüzden ailesi ile ciddi çatışmaya girmiştir. Ahmet kariyerine tutku ile bağlanlamıştır. Aile yaşamının rahatlığını ve Zeynep'in becerikliliğini cebine koymuş ve kariyerine asılmıştır. Sonrasında aileye çöken kara bulutla beraber ailesi dağılmıştır.

KEFARET NİL ANIL KİMDİR?

Çok sevilen Nil Anıl karakterini Ege Kökenli canlandırmaktadır.

Küçük bir Anadolu kasabasındaki dededen kalma uçsuz bucaksız topraklarını satıp müteahhitlik işine giren ve kısa zamanda yaptığı akıllıca yatırımlarla hatırı sayılır bir servete sahip olan Nurettin Anıl, karısının ölümü sonrası işlerini kızı Nil'e devredip emeklilik hayalleri kurmaktadır. Oldum olası pek başarılı bir öğrenci olmayan Nil, özel üniversitenin işletme bölümünden mezun olması sonrası babasının inşa ettiği ve büyük bir reklam kampanyası ile açılan lüks bir AVM'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.