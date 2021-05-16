Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 26. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

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KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arzu kızını görmek için büyük bir risk alır. Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için zorlu bir hukuk mücadelesine girer. Münevver ve Kadir evlilik sorunlarının çözümü için bir ilişki terapistine giderler. Meltem ışıltılı bir hayata açılan kapıları aralamaya başlar.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verir. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsılır. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem, Alp'in ilgisini çekmek için birlikte bir tatil planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çalışmakta ancak zorlanmaktadır.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.