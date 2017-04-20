Kef Vilayetinde Ekonomik Durum Nedeniyle Genel Grev Yapıldı

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Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu ofisinin önünde toplanan göstericilerin slogan atması

Pankartlar taşıyarak kentin sokaklarında yürüyen göstericiler

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu bölge Genel Sekreteri İbrahim Guesmi ile röportaj Tunus'un kuzey batısında yer alan Kef vilayetinde bölgedeki ekonomik durum nedeniyle genel greve gidilirken, binlerce kişi de "Kalkınma ve istihdam" talebiyle gösteri düzenledi.



Cezayir sınırında yer alan Kef vilayetinde, hükümeti ekonomik kalkınma vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan göstericiler, vilayet genelinde bir günlük genel grev yaptı. Bunun yanı sıra binlerce kişi "Kalkınma ve istihdam" talebiyle "Öfke Çığlığı" adı altında gösteri düzenledi.



Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) Kef vilayetindeki bölge ofisinin önünde toplanan binlerce gösterici, "Bırak Kef kalkınsın", "Kalkınma aranıyor", "Ülkemde iş yok, kalkınma yok, yolsuzluk var" yazılı pankartlar taşıyarak, kentin sokaklarında yürüdü.



Kentteki eczane, hastane ve fırınların dışında tüm kamu kurumları ve özel işletmelerin genel greve katıldığı bildirildi.