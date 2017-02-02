Kediyi Eziyetten Vatandaş Kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan şahısın eziyet ettiği kediyi vatandaş kurtardı.



Hasan Çelebi Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan 30 yaş civarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın elinde tutuğu kediye eziyet ettiğini gören yolda geçen bir vatandaş, olaya müdahale etti. Bu sırada yakında bulunan bir başka vatandaş da olayı cep telefonu ile görüntüledi.



Vatandaşın kediyi almaya çalışması üzerine şahıs direnerek kediyle uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre caddede ilerleyen şahıs, kediyi yere yatırıp kafasına basmaya başladı.



Vatandaşın ikinci kez müdahalesiyle şahıs sendeledi, bu sırada kurtulan kedi caddedeki park halindeki araçların arasında gözden kayboldu.